Евгений ТКАЧУК: «Я не знаю, в чем сила Кривбасса»

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Ткачук рассказал, чем команда занималась во время международной паузы в Украинской Премьер-лиге и поделился ожиданиями от встречи с «Кривбассом».

– Какое твое отношение к международным паузам?

– Когда тебя не вызывают в сборную, то плохо относишься, потому что нет игровой практики. А так, конечно, можно что-то натренировать и для тренерского штаба есть возможность подтянуть какие-то вещи, которые были, скажем так, в не очень хорошем состоянии. Поэтому, готовились, как могли. Посмотрели как играет «Кривбасс» и, я думаю, что у нас есть шансы получить зачетные баллы.

– Расскажи, как вы тренировались в этот межматчевый период. Возможно, на что-то обращали особое внимание?

– Не могу сказать, чтобы что-то принципиально новое нарабатывали. Мы, обычно, отталкиваемся от своей игры, тренеры постоянно рекомендуют думать о том, как мы будем играть. Конечно, есть сильные стороны у соперника, но, я думаю, что надо больше концентрировать на том, как ты себя ведешь на поле, как команда.

– Что можешь сказать о «Кривбассе»? В чем его сила?

– Я не знаю, в чем сила «Кривбасса», но нельзя игнорировать то, что команда находится на первом месте. Я думаю, что там хороший коллектив. Зная главного тренера, видимо, там команда, которая выходит и бьется за каждый мяч на футбольном поле. Я думаю, что за счет того, что они бьются, пытаются выиграть все единоборства, за счет этого они и достигают результата.

– Как надо сыграть «Металлисту 1925», чтобы одержать победу против «Кривбасса»?

– Я думаю, что надо обратить внимание на то, что команда-соперник играет агрессивно почти во всех фазах игры, они где-то хаотично двигаются в атаке, путают защитников и полузащитников. Но надо, видимо, где-то там сыграть один в один, до конца момента, чтобы они не создавали больших проблем. Да, команда агрессивная, они очень смело играют и, я думаю, что будет сложный матч для нас.

– Как ты считаешь, есть ли у команды страх, все же, лидеры турнирной таблицы?

– Я не думаю, что есть у кого-то страх. Мы уважаем каждого соперника. Конечно, ты не можешь игнорировать, что соперник находится на первом месте, надо подумать, почему они там. Видимо, у них есть какие-то ресурсы, за счет которых они там находятся. Мы уважаем каждую команду, но иногда бывает так, что с командой, которая находится на вершине турнирной таблицы легче играть, чем с аутсайдером, потому что где-то у тебя будет недостаточный настрой. То есть, считаю, все должно быть нормально. Если ребята все подойдут в хорошем настроении, будут сосредоточены, будут одним коллективом, тогда, я думаю, что все будет нормально.

Игра 11-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Кривбасс» состоится в пятницу, 20 октября. Начало – в 19:00.