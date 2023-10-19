Олег КУЗНЕЦОВ: «Турнир в Сеуле пойдет на пользу Украине U-19»

Главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов прокомментировал выступление команды на Seoul Cup.

– Могу однозначно сказать, что сбор я занесу в актив нашей сборной. Прошедшие поединки пойдут на пользу коллективу перед квалификационным раундом чемпионата Европы.

– Уровень азиатских и африканской сборных удовлетворил вас?

– Без сомнения. Если несколько лет назад Южная Корея была на вторых-третьих ролях в своем регионе, то сейчас она заметно прибавила. На уровне юношеских сборных эта команда выглядит очень прилично. Марокко – одна из лучших команд на африканском континенте, причем практически все футболисты выступают в хороших европейских клубах. Да и Вьетнам – хорошо обученная команда, футболисты знают, что делать на поле. Возможно, игрокам немного не хватает роста, но они бьются до конца... Таких игр в Украине мы вряд ли нашли бы, поэтому можно лишь выразить благодарность руководству УАФ за то, что удалось сыграть с такими, можно сказать, экзотическими командами.

– Поражение в первом матче от Южной Кореи можно списать на акклиматизацию?

– В определенной степени это так и есть. Это был как раз третий день нашего пребывания там. К тому же стоит отметить, что мы сутки добирались до Варшавы, затем был 11-часовой перелет в Южную Корею, да и разница во времени по сравнению с Украиной – шесть часов. Не могу не отметить и питание, которое было острое, не привычное для нас. Впрочем, думаю, если бы первый матч у нас был с Вьетнамом, то результат в игре с хозяевами, возможно, был бы и другим.

– Через месяц для вашей сборной стартует квалификационный раунд Евро-2024 (U-19). На сколько процентов вы уже определились с составом?

– Не скажу в процентном отношении, но 17-18 игроков есть в обойме. Хотя я понимаю, что могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, ведь кто-то может получить травму, заболеть. Важно, что нам удалось увидеть в деле много новичков, поэтому кто-то из них также может оказаться среди тех футболистов, кто поедет на квалификацию.

– Когда в ноябре планируете начать сбор?

– Если планы не изменятся, то из Киева в Польшу мы отправляемся 11-го числа. 12-го вылетаем на Мальту, и первый матч у нас 15-го.