Виктор ВАЦКО: «Степаненко предложил не заявлять его на матч с Мальтой»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко попросил тренерский штаб команды не вносить его в заявку на матч квалификации Евро-2024 против Мальты, рассказал комментатор Виктор Вацко.

«Ситуация со Степаненко заслуживает того, чтобы ее выделить. Сергей Ребров сказал Тарасу, что в этом матче он на него не рассчитывает. Степаненко подвис на желтых карточках, и если бы получил желтую с Мальтой, пропускал бы финал группы против Италии. Поэтому логичность и взвешенность этого решения тренерского штаба не вызывает у меня никаких вопросов.

В свою очередь Тарас предложил тренерскому штабу не вносить его в заявку на матч, а внести игроков, ранее не попадавших в заявку, но работавших в тренировочном процессе на уровне со всеми. Таким образом, тот же Назарий Русин впервые попадая в заявку на матч сборной, получал возможность дебютировать за национальную сборную Украины. Возможность почетную и важную для любого футболиста. Если бы результат на поле в матче с Мальтой позволял, по всей вероятности, эту возможность Русин получил бы», – сказал Вацко.

Напомним, что сборная Украины победила команду Мальты со счётом 3:1.