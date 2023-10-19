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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, Срна – временный вариант для Шахтера»
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 14:51 |
463
5

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, Срна – временный вариант для Шахтера»

Экс-игрок сборной Украины – об и.о. главного тренера «Шахтера»

19 октября 2023, 14:51 |
463
5
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Думаю, Срна – временный вариант для Шахтера»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал назначение Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера»:

«Если «Шахтер» под руководством Срны сыграет феноменальный матч против «Барселоны», команда будет играть с вдохновением и будет хороший футбол, тогда, может, ему дадут возможность работать в клубе и дальше, но я думаю, что он временный вариант, а через две-три недели будет объявлен новый главный тренер.

Специалист, который приедет к нам в Украину, 100% должен понимать украинский футбол, его реалии. Он должен понимать, как поднять уровень дончан на более высокий уровень, но найти такого специалиста сейчас – сложно.

В Украине также есть талантливые руководители, но их не так много. Лично я хотел бы увидеть Руслана Ротаня в лучших условиях, но это, думаю, нереальный вариант».

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Источник Футбол TIME
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Burevestnik
а тренери проходять допінг-тест?     
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+1
NoMad
До першого допiнг-тесту
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+1
Falko
Капітан Очевидність
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+1
mini.f
Це як Сьомін в Динамо - міг випити з кожним футболістом, і не обов'язково після гри... Тільки Црна буде на допінг садити гравців, щоб був результат.
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-1
Віктор Коробка
Всі так думають. Поживемо - побачимо.
Ответить
-1
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