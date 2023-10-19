Жоан ЛАПОРТА: «Мы предлагали Месси вернуться перед началом сезона»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, может ли Лионель Месси вернуться в каталонский клуб:

«Аренда Лионеля Месси? Мы предлагали ему вернуться в «Барселону» перед началом сезона, но никаких переговоров сейчас не происходит. Лео сообщил нам о своем решении и мы его уважаем».

36-летний Лионель Месси является живой легендой «Барселоны». Он провел за каталонский клуб 778 матчей, отметившись 672 забитыми мячами и 303 голевыми передачами. Вместе с «сине-гранатовыми» аргентинец завоевал 35 трофеев, учитывая 4 Лиги чемпионов.