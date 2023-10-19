Виталий РОМАН: «При счете 2:2 мало кто верил, что мы победим Англию»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман рассказал о выступлениях за молодежную сборную Украины и подготовке к игре 10-го тура УПЛ против «Вереса»:

«Молодежная сборная играла против одной из лучших команд Европы. Англия – сильный соперник, который недаром является действующим чемпионом Европы. Эта игра была непростой для нас, но мы смогли переломить ход поединка и победить. После матча все были довольны, хотя при счете 2:2 мало кто верил, что нам удастся забить победный гол, впрочем нам это удалось.

Сейчас приятно вернуться в расположение клуба, ведь здесь тебя всегда ждут и рады видеть. «Верес» это хорошая команда, которая в последнее время пытается играть в интересный футбол, поэтому тренерский штаб нас подготовит к этому непростому матчу».

Поединок между «Вересом» и «Рухом» состоится в воскресенье, 22 октября в 13:00.