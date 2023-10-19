Франческо БАРАНКА: «90% футболистов делают ставки»
Глава комитета этики и честной игры УАФ – о скандале со ставками в Италии
Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка в интервью итальянским СМИ поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе:
«Думаю, 90% футболистов делают ставки. Это мое личное впечатление, основано на том, что я вижу. Футболисты – это молодые люди, которые так или иначе близки к различным азартным играм, будь то ставки или казино.
Люди в Италии в целом очень увлечены азартными играми. А футболисты – именно тот типаж, который потенциально склонена к азартным играм: у них много свободного времени, куча денег, огромный соревновательный дух и потребность в адреналине».
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