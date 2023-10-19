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  4. Франческо БАРАНКА: «90% футболистов делают ставки»
Италия
19 октября 2023, 13:53 |
474
3

Франческо БАРАНКА: «90% футболистов делают ставки»

Глава комитета этики и честной игры УАФ – о скандале со ставками в Италии

19 октября 2023, 13:53 |
474
3
Франческо БАРАНКА: «90% футболистов делают ставки»
УАФ. Франческо Баранка

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка в интервью итальянским СМИ поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе:

«Думаю, 90% футболистов делают ставки. Это мое личное впечатление, основано на том, что я вижу. Футболисты – это молодые люди, которые так или иначе близки к различным азартным играм, будь то ставки или казино.

Люди в Италии в целом очень увлечены азартными играми. А футболисты – именно тот типаж, который потенциально склонена к азартным играм: у них много свободного времени, куча денег, огромный соревновательный дух и потребность в адреналине».

Ранее хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли получил 7-месячную дисквалификацию.

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Франческо Баранка ставки азарт Комитет этики и честной игры УАФ
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Алекс 19
Дело в том что ставки это не так плохо .В Украине павелко с севидовыс организовывал договорняки .Особенно памятен матч Минай шахтер когда якобы неизвестно кто занес 300 тысяч евро на 0 4 и перестали принимать ставки 
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0
Умник
А 10 выигрывают на них.
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-1
Выталкиватель парашутистов
Надо было спросить этого клоуна, а сколько процентов украинских футболистов ставят ставки на игры нашего чемпионата и Кубка, особенно на свои игры. Процентов 95, не менее, 100%...
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-3
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