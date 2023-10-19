Звягель сможет выехать на матч против Скалы 1911

Поединок 13-го тура Второй лиги между «Звягелем» и «Рухом-2» был перенесен на более поздний срок из-за переполненного лазарета команды из Житомирской области.

Как стало известно Sport.ua, группа футболистов «Звягеля» вчера вернулась в строй после острого респираторного заболевания и по меньшей мере 16 игроков смогут выехать на гостевой поединок в Стрый.

Поэтому, есть все основания надеяться, что матч 14 тура «Скала 1911» – «Звягель» состоится согласно календарю – 21 октября.

Пока футболисты «Звягеля» занимают четвертое место, набрав 25 очков.

Ранее мы сообщали, что 16 октября состоялись четыре заключительных поединка 13-го тура во Второй лиге национального чемпионата.