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Лига конференций
19 октября 2023, 12:51 | Обновлено 19 октября 2023, 12:52
1151
6

Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря

Встреча перенесена на 25 ноября

19 октября 2023, 12:51 | Обновлено 19 октября 2023, 12:52
1151
6
Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
ФК Маккаби Тель-Авив

УЕФА принял решение о переносе матча «Зари» против «Маккаби» на 25 ноября. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Так что матч УПЛ луганского клуба против «Колоса» почти стопроцентно состоится в следующем году.

«Заре» придется сыграть осенью сразу три матча первого круга – еще против «Шахтера» и «Динамо». Дело в том, что последний матч еврокубков «Заря» проводит 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.

В случае невозможности сыграть 25 ноября в Тель-Авиве, место поединка определит «Маккаби».

Ранее сообщалось, что «Заря» против изменения даты матча с «Маккаби».

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Израиль Заря Луганск Маккаби Тель-Авив перенос матчей Лига конференций
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
почувствуйте разницу с украинскими командами в аналогичной ситуации
не удивлюсь, если для израильских клубов и по контрактам легионеров примут более лояльное решение
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+2
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Микола Захарченко
Можливо , що конфлікт матеме ще більше загострення , краще б зіграли по календарю , але на нейтральному полі .
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0
nick07
дивне рішення, а чому б не зіграти на нейтральному полі? 
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0
KOT
Продажные шавки, для которых Украина всегда считается страной третьего мира 
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-1
Xvalenok03
Нагнули украинскую команду.
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-2
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