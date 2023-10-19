Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря

УЕФА принял решение о переносе матча «Зари» против «Маккаби» на 25 ноября. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Так что матч УПЛ луганского клуба против «Колоса» почти стопроцентно состоится в следующем году.

«Заре» придется сыграть осенью сразу три матча первого круга – еще против «Шахтера» и «Динамо». Дело в том, что последний матч еврокубков «Заря» проводит 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.

В случае невозможности сыграть 25 ноября в Тель-Авиве, место поединка определит «Маккаби».

Ранее сообщалось, что «Заря» против изменения даты матча с «Маккаби».