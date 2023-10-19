Источник: УЕФА принял решение перенести матч Маккаби Тель-Авив – Заря
Встреча перенесена на 25 ноября
УЕФА принял решение о переносе матча «Зари» против «Маккаби» на 25 ноября. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Так что матч УПЛ луганского клуба против «Колоса» почти стопроцентно состоится в следующем году.
«Заре» придется сыграть осенью сразу три матча первого круга – еще против «Шахтера» и «Динамо». Дело в том, что последний матч еврокубков «Заря» проводит 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен на 9 декабря.
В случае невозможности сыграть 25 ноября в Тель-Авиве, место поединка определит «Маккаби».
Ранее сообщалось, что «Заря» против изменения даты матча с «Маккаби».
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