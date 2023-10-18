Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Лига конференций
18 октября 2023, 14:43 | Обновлено 18 октября 2023, 14:45
1390
6

Заря против изменения даты матча с Маккаби

Луганский клуб готов играть в другом городе, но только 26 октября

18 октября 2023, 14:43 | Обновлено 18 октября 2023, 14:45
1390
6
Заря против изменения даты матча с Маккаби
Getty Images/Global Images Ukraine

Луганская «Заря» против переноса матча 3-го тура группового этапа Лиги конференций против «Маккаби» Тель-Авив. Официальная позиция клуба:

«Луганская «Заря» с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей.

Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше.

За этот период времени, несмотря на тяжелые времена, луганская «Заря» ни разу не попросила о переносе, как минимум, еврокубковых матчей, и играет в футбол несмотря на все. Даже сейчас, когда во многие места наша команда добирается автобусом, через границы по 15-20 часов, а затем, играет в одной стране, после чего вновь возвращается в Украину те же 20 часов и принимает участие в собственном чемпионате.

«Заря» предложила обменяться домашними матчами с «Маккаби», или помочь сопернику организовать их домашний матч на «Люблин Арене». «Заря» вообще не против сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но «Маккаби» хочет перенести поединок, который запланирован 26-м октября на ноябрь месяц.

В ноябре у «черно-белых» очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас ждут матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат.

Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и Чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для «Зари».

Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата».

Ранее «Маккаби» из-за начала войны Израиля с ХАМАС попросил УЕФА перенести матч с «Зарей», который должен состояться 26 октября. Дело в том, что израильским спортсменам запретили выезд за границу.

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Израиль Заря Луганск Маккаби Тель-Авив перенос матчей Лига конференций
Источник ФК Заря Луганск
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Комментарии 6
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DneprV
Заборона виїзду - то внутрішнє питання Ізраелю. Чому ВСІ українські команди повинні ВСІ матчі грати на неукраїнських стадіонах, а цей матч треба переносить? В чому відмінність ситуацій?
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+1
Akkerman65
Заря специально не пишет, что игра должна состояться в Тель-Авиве. А если Маккаби отменит просьбу о переносе? Заря полетит в Израиль? 
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0
Vitason
Ну і як,якщо виїзд за кордон заборонено?
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-1
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Vitason
Перенесуть матч,ніхто Зорю слухать не буде!!!
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-2
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