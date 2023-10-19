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Сборная УКРАИНЫ
19 октября 2023, 12:33 | Обновлено 19 октября 2023, 13:17
148
0

Пятенко внес изменения в состав женской сборной Украины

К команде присоединились четыре новых футболистки

19 октября 2023, 12:33 | Обновлено 19 октября 2023, 13:17
148
0
Пятенко внес изменения в состав женской сборной Украины
УАФ. Владимир Пятенко

27 и 31 октября женская сборная Украины по футболу проведет очередные поединки Лиги наций В – с гречанками.

Как стало известно Sport.ua исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко по сравнению с первыми матчами с футболистками Сербии и Польши провел ротацию, пригласив квартет новичков: Марину Шайнюк («Ворскла»), Ольгу Басанскую («Кривбасс»), Надежду Кунину («Колос») и Яну Деркач («Фомгет», Турция).

Пока что в своей группе украинки оба матча проиграли и занимают третье место, опережая гречанок по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, где женская сборная Украины будет готовиться к матчам Лиги наций.

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Источник Sport.ua
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