Стало известно, где женская сборная Украины будет готовиться к Лиге наций
Украинок ждут встречи с командой Греции
Очередные поединки в Лиге наций УЕФА женская сборная Украины по футболу проведет 27 и 31 октября с гречанками на поле соперниц.
Как стало известно Sport.ua, наши землячки отправятся в Грецию 22 октября, где при поддержке местной федерации футбола проведут четырехдневный сбор.
По информации нашего источника, окончательно состав спортивной делегации будет сформирован в начале следующей недели, хотя исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко уже анонсировал появление нескольких новых игроков.
Пока сборная Украины на старте проиграла полячкам и сербкам и занимает в своей группе третье место, опережая гречанок по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что профессиональную карьеру завершила игрок сборной Украины Ирина Кочнева.
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