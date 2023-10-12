Стало известно, где женская сборная Украины будет готовиться к Лиге наций

Очередные поединки в Лиге наций УЕФА женская сборная Украины по футболу проведет 27 и 31 октября с гречанками на поле соперниц.

Как стало известно Sport.ua, наши землячки отправятся в Грецию 22 октября, где при поддержке местной федерации футбола проведут четырехдневный сбор.

По информации нашего источника, окончательно состав спортивной делегации будет сформирован в начале следующей недели, хотя исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко уже анонсировал появление нескольких новых игроков.

Пока сборная Украины на старте проиграла полячкам и сербкам и занимает в своей группе третье место, опережая гречанок по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что профессиональную карьеру завершила игрок сборной Украины Ирина Кочнева.