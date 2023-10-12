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12 октября 2023, 11:12 | Обновлено 12 октября 2023, 11:18
316
0

В расцвете сил. Футболистка сборной Украины завершила карьеру

Ирина Кочнева ушла на спортивную пенсию

12 октября 2023, 11:12 | Обновлено 12 октября 2023, 11:18
316
0
В расцвете сил. Футболистка сборной Украины завершила карьеру
УАФ. Ирина Кочнева

Капитан криворожского женского «Кривбасса» и игрок национальной сборной Украины Ирина Кочнева приняла решение завершить профессиональную игровую карьеру.

29-летняя полузащитница поставила точку в активных выступлениях после 11 лет в футболе на профессиональном уровне.

В клубной карьере Ирина Кочнева защищала цвета клубов «Кривбасс» Кривой Рог, «Легенда» Чернигов, «Жилстрой-1» Харьков и «Реймс» Франция. Она провела 213 матчей на официальном уровне, в которых забила 59 голов.

Кочнева имеет опыт выступлений в женской Лиге чемпионов УЕФА и национальной сборной Украины.

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Ирина Кочнева Кривбасс Кривой Рог женская сборная Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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