Со Снигур в составе. Стали известны все участницы 1/4 финала в Клуж-Напоке
Дарья продолжает борьбу за трофей
Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
Украинка Дарья Снигур впервые в карьере пробилась в 1/4 финала соревнований такого уровня.
Клуж-Напока. Второй круг
Верхняя часть сетки
Ева Лис – Жаклин Кристиан – – 2:6, 7:5, 6:2
Екатерина Макарова [Q] – Патриция Мария Циг – 6:2, 2:6, 6:3
Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам – 6:0, 1:6, 6:4
Тамара Корпач – Джоди Беррейдж [8] – 2:6, 6:2, 7:6(5)
Нижняя часть сетки
Ана Богдан [5] – Никола Бартункова – 4:6, 7:6(5), 7:5
Ребека Масарова [4] – Мириам Булгару – 3:6, 7:6(8), 6:0
Эмильяна Аранго – Жиль Тайхманн – 6:3, 6:3
Елена Габриэла Русе – Анна Бондар – 7:6(4), 6:2
Клуж-Напока. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ева Лис – Екатерина Макарова [Q]
Дарья Снигур – Тамара Корпач
Нижняя часть сетки
Ана Богдан [5] – Ребека Масарова [4]
Эмильяна Аранго – Елена Габриэла Русе
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко делится своим видением рейтинга, в котором не нашлось места полпредам грандов
Правила нарушили сборные Грузии и Армении