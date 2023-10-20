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  4. Со Снигур в составе. Стали известны все участницы 1/4 финала в Клуж-Напоке
WTA
20 октября 2023, 00:40 |
142
0

Со Снигур в составе. Стали известны все участницы 1/4 финала в Клуж-Напоке

Дарья продолжает борьбу за трофей

20 октября 2023, 00:40 |
142
0
Со Снигур в составе. Стали известны все участницы 1/4 финала в Клуж-Напоке
Transylvania Open. Дарья Снигур

Состоялись матчи второго раунда на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Украинка Дарья Снигур впервые в карьере пробилась в 1/4 финала соревнований такого уровня.

Клуж-Напока. Второй круг

Верхняя часть сетки

Ева Лис – Жаклин Кристиан – – 2:6, 7:5, 6:2
Екатерина Макарова [Q] – Патриция Мария Циг – 6:2, 2:6, 6:3

Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам – 6:0, 1:6, 6:4
Тамара Корпач – Джоди Беррейдж [8] – 2:6, 6:2, 7:6(5)

Нижняя часть сетки

Ана Богдан [5] – Никола Бартункова – 4:6, 7:6(5), 7:5
Ребека Масарова [4] – Мириам Булгару – 3:6, 7:6(8), 6:0

Эмильяна Аранго – Жиль Тайхманн – 6:3, 6:3
Елена Габриэла Русе – Анна Бондар – 7:6(4), 6:2

Клуж-Напока. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ева Лис – Екатерина Макарова [Q]
Дарья Снигур – Тамара Корпач

Нижняя часть сетки

Ана Богдан [5] – Ребека Масарова [4]
Эмильяна Аранго – Елена Габриэла Русе

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Дарья Снигур – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Клуж-Напока Дарья Снигур Ева Лис Жаклин Кристиан Патриция Мария Циг Анна-Лена Фридзам Тамара Корпач Джоди Баррейдж Анна Бондар Елена-Габриэла Русе Жиль Тайхман Эмилиана Аранго Ана Богдан
Источник Sport.ua
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