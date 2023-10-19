Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире

Стали известны имена 12 теннисисток, которые на следующей неделе сыграют в парном разряде на турнире WTA Elite Trophy, который состоится в Чжухае.

Из украинок на малом Итоговом турнире сыграет Людмила Киченок. Ее напарницей станет Ульрике Эйккери из Норвегии.

Пары участниц

Вероника Кудерметова / Беатрис Хаддад Майя

Алдила Сутджиади / Мию Като

Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо

Ульрике Эйкери / Людмила Киченок

Сюй Ифань / Ван Сию

Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй.

Соревнования пройдут с 24 по 29 октября.

Ранее стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023 в одиночном разряде.