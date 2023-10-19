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  4. Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире
WTA
19 октября 2023, 11:27 |
207
0

Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире

Украинка выступит в паре с Ульрике Эйкери из Норвегии

19 октября 2023, 11:27 |
207
0
Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире
WTA. Людмила Киченок

Стали известны имена 12 теннисисток, которые на следующей неделе сыграют в парном разряде на турнире WTA Elite Trophy, который состоится в Чжухае.

Из украинок на малом Итоговом турнире сыграет Людмила Киченок. Ее напарницей станет Ульрике Эйккери из Норвегии.

Пары участниц

Вероника Кудерметова / Беатрис Хаддад Майя
Алдила Сутджиади / Мию Като
Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо
Ульрике Эйкери / Людмила Киченок
Сюй Ифань / Ван Сию
Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй.

Соревнования пройдут с 24 по 29 октября.

Ранее стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023 в одиночном разряде.

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Людмила Киченок WTA Elite Trophy Алдила Сутджиади Вероника Кудерметова Беатрис Хаддад Майя Мию Като Мария Боузкова Сара Соррибес-Тормо Ульрикке Эйкери Сюй Ифань Ван Сию
Источник Sport.ua
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