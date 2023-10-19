Людмила Киченок сыграет на малом Итоговом турнире
Украинка выступит в паре с Ульрике Эйкери из Норвегии
Стали известны имена 12 теннисисток, которые на следующей неделе сыграют в парном разряде на турнире WTA Elite Trophy, который состоится в Чжухае.
Из украинок на малом Итоговом турнире сыграет Людмила Киченок. Ее напарницей станет Ульрике Эйккери из Норвегии.
Пары участниц
Вероника Кудерметова / Беатрис Хаддад Майя
Алдила Сутджиади / Мию Като
Мария Боузкова / Сара Соррибес Тормо
Ульрике Эйкери / Людмила Киченок
Сюй Ифань / Ван Сию
Цзян Синьюй / Тан Цяньхуэй.
Соревнования пройдут с 24 по 29 октября.
Ранее стали известны все участницы малого Итогового турнира WTA 2023 в одиночном разряде.
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