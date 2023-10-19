Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com: без Украины, Франция – топ

Отбор к Евро-2024 еще не завершился, однако известный портал Goal.com составил рейтинг фаворитов турнира, включив и те команды, которые еще не вышли на чемпионат Европы.

Лидером рейтинга являются финалист минувшего чемпионата мира Франция, которая уже вышла на Евро. Топ-5 в списке замыкают Англия, Португалия, Испания и Бельгия, которые уже гарантировали себе финальную часть чемпионата Европы.

Украины в рейтинге нет, хотя присутствуют сборные Австрии, Венгрии, Словакии и другие середняки.

Команда Сергея Реброва точно выйдет на Евро, если обыграет в последнем туре отбора Италию. Кроме того, украинцы могут выйти через плей-офф.