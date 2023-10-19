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  4. Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com: без Украины, Франция – топ
Чемпионат Европы
19 октября 2023, 10:43 |
600
1

Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com: без Украины, Франция – топ

Нашей сборной еще нужно пробиться на турнир

19 октября 2023, 10:43 |
600
1
Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com: без Украины, Франция – топ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор к Евро-2024 еще не завершился, однако известный портал Goal.com составил рейтинг фаворитов турнира, включив и те команды, которые еще не вышли на чемпионат Европы.

Лидером рейтинга являются финалист минувшего чемпионата мира Франция, которая уже вышла на Евро. Топ-5 в списке замыкают Англия, Португалия, Испания и Бельгия, которые уже гарантировали себе финальную часть чемпионата Европы.

Украины в рейтинге нет, хотя присутствуют сборные Австрии, Венгрии, Словакии и другие середняки.

Команда Сергея Реброва точно выйдет на Евро, если обыграет в последнем туре отбора Италию. Кроме того, украинцы могут выйти через плей-офф.

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Источник Goal.com
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luceorius
 Наперекір рейтингу Goal.com Нагельсманн здатний вдихнути нове життя у призабуте прислів'я "У футбол грають всі,  а виграють німці."
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