Рейтинг фаворитов Евро-2024 от Goal.com: без Украины, Франция – топ
Нашей сборной еще нужно пробиться на турнир
Отбор к Евро-2024 еще не завершился, однако известный портал Goal.com составил рейтинг фаворитов турнира, включив и те команды, которые еще не вышли на чемпионат Европы.
Лидером рейтинга являются финалист минувшего чемпионата мира Франция, которая уже вышла на Евро. Топ-5 в списке замыкают Англия, Португалия, Испания и Бельгия, которые уже гарантировали себе финальную часть чемпионата Европы.
Украины в рейтинге нет, хотя присутствуют сборные Австрии, Венгрии, Словакии и другие середняки.
Команда Сергея Реброва точно выйдет на Евро, если обыграет в последнем туре отбора Италию. Кроме того, украинцы могут выйти через плей-офф.
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