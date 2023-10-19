Вячеслав ШЕВЧУК: «Дальше мы должны удивить итальянцев»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от октябрьских матчей национальной сборной в рамках квалификации к Евро-2024.

- Вячеслав, начнем с последнего матча украинцев с мальтийцами. Почему сине-желтые заставили болельщиков так нервничать в первом тайме?

- Мне кажется, что все же недооценки сборной Мальты не было. Выдался сложный матч. Все маленькие сборные хорошо организованы тактически и физически. Тяжело что-то скрыть, надо выходить на каждую игру максимально настроенными.

- Автогол защитника сборной Мальты Райана Камензули выручил в первом тайме?

- Есть возможность – надо бить. Хорошо, что сравняли счет.

- В целом, как вам игра главной команды в октябрьских матчах?

- Очень тяжелые матчи. Важно, что взяли шесть очков и есть шансы выходить из группы. Не так давно сменился главный тренер, надо адаптация и игрокам, и тренеру. Специфика работы сборной отличается от клубного футбола. За короткий промежуток времени трудно сразу войти в игру. Я уверен, что команда будет с каждой игрой добавлять и усиливать свои позиции.

- Следующий матч в ноябре будем играть с итальянцами. Это решающее противостояние?

- С Италией можем играть на равных. У нас немало футболистов, которые играют в топ-чемпионатах и на ведущих ролях. Цыганков и Довбык сейчас прогрессируют, Мудрик один может решить судьбу игры. Наши игроки ничем не хуже исполнителей Скуадры. В Милане был тяжелый матч, но сейчас важно, чтобы игроки максимально восстановились и смогли показать свой футбол.

- Дебютный гол Михаила Мудрика за сборную какие принес впечатления?

- Мудрик – талантливый игрок, который работает над собой. Я слышал критику в адрес Михаила от наших экс-игроков. Но совершенно с ними не согласен. Мудрик в 21 год переехал в топ-чемпионат, возможно сумма трансфера дает давление, но он топ-игрок, ему нужен определенный период адаптации. Если ему дать пространство – решит судьбу матча. Этот гол придаст ему уверенности и решимости. Мудрик все понимает сам, развивается, прогрессирует, немного не хватает фарта, но голы придут. В «Челси» ему доверяет главный тренер, и это важно для игрока в сборной.

- Чего сейчас не хватает нашей команде в защите?

- Есть проблемы в плане командной компактности в защите, иногда заметны индивидуальные ошибки, над этим надо работать.

- Есть ли чем украинцам удивить итальянцев в последнем матче отбора?

- Нам надо быть более активными, сделать что-то для них неожиданное, возможно, наша команда будет лучше подготовлена физически, возможно, надо предложить интенсивную игру, высокий прессинг. Но это уже как тренерский штаб решит. У нашей команды есть хорошие шансы, все игроки играют на первых ролях, поэтому я уверен в наших ребятах.