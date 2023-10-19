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  4. КАНТОНА: Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит
Англия
19 октября 2023, 03:59 | Обновлено 19 октября 2023, 04:01
29
0

КАНТОНА: Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит

Легенда «Манчестер Юнайтед» – про израильско-палестинский конфликт

19 октября 2023, 03:59 | Обновлено 19 октября 2023, 04:01
29
0
КАНТОНА: Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

Легендарный 57-летний экс-форвард английского «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона опубликовал пост в своем Instagram, в котором аргументировал свою позицию по израильско-палестинскому конфликту:

«Защита прав палестинцев не означает, что вы поддерживаете ХАМАС. Высказывание «Освободите Палестину» не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

«Освободите Палестину» означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая вот уже 75 лет лишает их основных прав человека.

«Освободите Палестину» означает прекращение тюремного заключения 2,3 млн человек. Палестинцы находятся в крупнейшей в мире тюрьме под открытым небом, половина из них – дети.

«Освободить Палестину» означает покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством. «Освободить Палестину» означает предоставить палестинцам контроль над базовой инфраструктурой на их земле», – написал Кантона.

Ранее жителей сектора Газа поддержал Мохамед Салах.

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Эрик Кантона Манчестер Юнайтед Израиль Палестина
Источник Instagram
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