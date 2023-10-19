СТЕПАНЕНКО: Переживали, закроем ли дыры после травм Цыганкова и Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил выступления команды в квалификации Евро-2024:

«Мы можем только положительно оценить свое выступление, ведь шагнули к цели, получили шесть пунктов. Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024. В ноябре будем готовиться к самому важному матчу в году. Очень надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели.

Неприятно, когда выпадают важные игроки, нам не могли помочь Цыганков и Ярмоленко. Все переживали, сможем ли мы закрыть эти «дыры». Слава Богу, что заменившие их ребята здорово отработали. Виктор уже вернулся к тренировкам, а Андрей перенес операцию, требующую больше времени для восстановления. Он — капитан и лидер команды, его присутствие в раздевалке очень важно, поэтому ждем его возвращения.

Каждый матч отбора важен, но поединки с сильными соперниками придают силы, энергию и удовольствие. Поэтому могла бы выделить в этом квалификационном турнире встречу с Англией, когда мы сыграли вничью», – сказал Степаненко.

Отметим, что Тарас пропустил матч с Мальтой.

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).