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  4. СТЕПАНЕНКО: Переживали, закроем ли дыры после травм Цыганкова и Ярмоленко
Чемпионат Европы
19 октября 2023, 03:18 |
57
0

СТЕПАНЕНКО: Переживали, закроем ли дыры после травм Цыганкова и Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины оценил выступления команды в матчах квалификации Евро-2024

19 октября 2023, 03:18 |
57
0
СТЕПАНЕНКО: Переживали, закроем ли дыры после травм Цыганкова и Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко оценил выступления команды в квалификации Евро-2024:

«Мы можем только положительно оценить свое выступление, ведь шагнули к цели, получили шесть пунктов. Сохраняем хорошие шансы на попадание на Евро-2024. В ноябре будем готовиться к самому важному матчу в году. Очень надеюсь, что мы сможем достичь нашей цели.

Неприятно, когда выпадают важные игроки, нам не могли помочь Цыганков и Ярмоленко. Все переживали, сможем ли мы закрыть эти «дыры». Слава Богу, что заменившие их ребята здорово отработали. Виктор уже вернулся к тренировкам, а Андрей перенес операцию, требующую больше времени для восстановления. Он — капитан и лидер команды, его присутствие в раздевалке очень важно, поэтому ждем его возвращения.

Каждый матч отбора важен, но поединки с сильными соперниками придают силы, энергию и удовольствие. Поэтому могла бы выделить в этом квалификационном турнире встречу с Англией, когда мы сыграли вничью», – сказал Степаненко.

Отметим, что Тарас пропустил матч с Мальтой.

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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