Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Тарас Степаненко пропустит важную игру
Сегодня в 21:45 стартует матч отбора Евро-2024 между Мальтой и Украиной. В заявку команды Сергея Реброва на этот поединок не попал хавбек и капитан команды Тарас Степаненко.
Причины не названы. Вчера наставник заявил, что все игроки здоровы и тренируются. После игры с Северной Македонией состав сборной покинули Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.
1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.
Для сборной Украины это предпоследний матч отбора.
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Проти Мальти можна і без опорників грати, але на всяк випадок є і ким його замінити.
Скорішого одужання! Ось проти Італії він буде куди важливіший, а ніж проти Мальти!