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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 10:10 | Обновлено 17 октября 2023, 10:24
2507
5

Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024

Тарас Степаненко пропустит важную игру

17 октября 2023, 10:10 | Обновлено 17 октября 2023, 10:24
2507
5
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
УАФ

Сегодня в 21:45 стартует матч отбора Евро-2024 между Мальтой и Украиной. В заявку команды Сергея Реброва на этот поединок не попал хавбек и капитан команды Тарас Степаненко.

Причины не названы. Вчера наставник заявил, что все игроки здоровы и тренируются. После игры с Северной Македонией состав сборной покинули Руслан Малиновский и Сергей Кривцов.

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Для сборной Украины это предпоследний матч отбора.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Мальта - Украина Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 5
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Chystyi_stavok
Причина я гадаю є: Тарас висить на жовтій картці, і у випадку отримання її сьогодні - пропускав би матч проти Італії, тому все логічно. Ще Миколенка до речі теж би не завадило приберегти на вирішальний поєдинок.
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+7
Swed
Комментатор предыдущего матча сказал, что когда Степаненко капитан, то команде не везёт.   Решили не рисковать на чужом поле.)
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+2
AK.228
Погано звісно , але з Мальтою гадаю не кретично!!
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+1
Перець
Трубін має бути сьогодні капітаном, після гри з Македонією 
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0
Remark
Трошки смішно з  підзаголовка))) Гра проти Мальти така важлива для опорника!? Невже Мальта буде рвати нашу збірну, що Степаненко так уж необхідний на цю гру?
Проти Мальти можна і без опорників грати, але на всяк випадок є і ким його замінити. 
Скорішого одужання! Ось проти Італії він буде куди важливіший, а ніж проти Мальти!
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0
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