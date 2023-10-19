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  4. Александр КАРАВАЕВ: Увидел, что голкипер вышел – нужно было поразить ворота
Чемпионат Европы
19 октября 2023, 02:40 |
73
0

Александр КАРАВАЕВ: Увидел, что голкипер вышел – нужно было поразить ворота

Защитник сборной Украины поделился мнением о матчах квалификации Евро-2024

19 октября 2023, 02:40 |
73
0
Александр КАРАВАЕВ: Увидел, что голкипер вышел – нужно было поразить ворота
УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился эмоциями после матчей квалификации Евро-2024 в группе С против сборных Северной Македонии (2:0) и Мальты (3:1):

«Мой гол в ворота Северной Македонии? Вышло так, что команда соперников отдала все свои силы, чтобы забить хотя бы один гол, а я был свеж, потому что только вышел на поле, поэтому мне хватило сил на удар. Увидел, что голкипер вышел – нужно было поразить ворота.

У нас в команде дружеская атмосфера, об этом говорят все футболисты. Мы можем собираться вместе у кого-нибудь в комнате, в зале, после обеда или ужина, можем часами разговаривать. Так поднимаем свой моральный дух, это придает понимание на футбольном поле. Такая атмосфера способствует достижению хороших результатов.

Я бы не сказал, что в игре с Мальтой мы несерьезно отнеслись к сопернику. В последние годы все команды выравниваются, игроки выступают в более сильных чемпионатах. Встреча была через два дня на третий, резкое изменение климата… Самое главное, что вернулись в игру и получили нужный результат.

Бывают матчи, когда мы не показываем ту игру, которую от нас ожидают. Но ни разу я не видел, чтобы ребята выходили, опустив руки или не хотели победить. На футбольном поле может что-то пойти вне плана, например, наш пропущенный мяч с Мальтой. Поэтому главное выполнять установки тренера. Если мы их придерживаемся, то в конце матча всегда приходит нужный результат.

Мы настраиваемся на победу над Италией. Понимаем, что на этом этапе все зависит от нас. Получили шесть баллов, впереди важнейшая игра. У нас есть время на подготовку к ней. Самое главное, чтобы все приехали здоровые, и будем все делать для победы».

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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