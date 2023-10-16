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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 19:58 | Обновлено 16 октября 2023, 20:35
487
0

Александр КАРАВАЕВ: «Мы понимаем, что нам нужно, какой нужен результат»

Защитник сборной Украины пообщался с журналистами перед матчем с Мальтой

16 октября 2023, 19:58 | Обновлено 16 октября 2023, 20:35
487
0
Александр КАРАВАЕВ: «Мы понимаем, что нам нужно, какой нужен результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев ответил на вопросы журналистов в преддверии матча квалификации Евро-2024 против сборной Мальты.

– Как вы и другие в команде восстановились после матча против Северной Македонии? Какие личные ожидания от завтрашней игры?

– Ожидания только положительные, потому что мы понимаем, что нам нужно, какой нужен результат, и настраиваемся только на победу. Восстанавливаемся, как обычно. У нас есть все для восстановления, очень сильный медицинский штаб. Все – профессионалы, знают, как каждому восстанавливаться. Потому все идет по плану.

– Вы в сборной работали с несколькими разными тренерами и всегда второй матч в международной паузе немного тяжелее первого. Почему это происходит, можно ли это изменить?

– Всегда матчи через два дня на третий тяжело играть во всех аспектах в физическом и ментальном плане. Но мы все – профессионалы и должны, во-первых, сделать выводы из предыдущего матча и понять в голове, насколько будет труден матч, чтобы нам нужно было сыграть с первой до последней секунды на максимальных возможностях и все будет в порядке.

Напомним, что матч между сборными Украины и Мальты состоится во вторник, 17 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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