Во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между национальными командами Мальты и Украины.

Начало встречи – 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

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Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина

Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция