Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 17:32 | Обновлено 16 октября 2023, 17:54
235
1

Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 17 октября в 21:45 по киевскому времени

16 октября 2023, 17:32 | Обновлено 16 октября 2023, 17:54
235
1
Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между национальными командами Мальты и Украины.

Начало встречи – 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина

Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Пресс-конференция Реброва на Мальте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
смотреть онлайн Мальта - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Другие виды | 15 октября 2023, 19:32 1
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024

После неудачи в первом туре украинки победили во втором

Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине
Футбол | 16 октября 2023, 14:56 2
Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине
Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине

Фелипе Пирес покинул расположение команды

Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Футбол | 16.10.2023, 11:10
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Футбол | 16.10.2023, 09:57
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Ювентус в январе сделает предложение по аренде Судакова
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Футбол | 16.10.2023, 00:35
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
Мальта 0-3 Украина 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
14.10.2023, 17:05 1
Теннис
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 50
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
14.10.2023, 23:59 8
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем