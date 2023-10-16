Чемпионат Европы16 октября 2023, 17:32 | Обновлено 16 октября 2023, 17:54
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Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 17 октября в 21:45 по киевскому времени
16 октября 2023, 17:32 | Обновлено 16 октября 2023, 17:54
235
1
Во вторник, 17 октября, на Национальном стадионе в Та-Кали состоится матч квалификации чемпионата Европы 2024 года между национальными командами Мальты и Украины.
Начало встречи – 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Мальта – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина
Мальта – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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