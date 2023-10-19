Георгий СУДАКОВ: Мальта очень интенсивно начала, мы были немного не готовы

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился мыслями после победы над национальной командой Мальты в 8-м туре квалификации Евро-2024 в группе C:

– С самого начала игра непросто складывалась. В чем причина?

– Да, было очень сложно. Мальта очень интенсивно начала, мы были немного не готовы, пропустили быстрый гол… Они играли сложно для нас, постоянно сбивая темп. Мы хотели атаковать больше за спину, но было сложно. Хорошо, что быстро забили два мяча и отыгрались, а потом более-менее контролировали игру.

– Что говорил Сергей Ребров, относительно того, что надо изменить во втором тайме?

– Сказал, что должны играть интенсивнее, выходить на второй тайм и думать о результате – чтобы его сохранить, должны забивать еще. Было много моментов, которые не смогли реализовать. У меня было много выходов под удар, не смог забить, но ничего, Миша забил хороший мяч и завершили со счетом 3:1, – сказал Судаков.

Сборная Украины выиграла у команды Мальты (3:1) и продолжает борьбу за выход на Евро-2024. Судаков также пошутил по поводу курьезного автогола защитника сборной Мальты.