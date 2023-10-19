СУДАКОВ: Я вышел на уровень, что защитники сами себе забивают с моих пасов

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков пошутил по поводу курьезного автогола защитника сборной Мальты:

«Я не бил по воротам, а отдавал передачу. Как говорится, хорошая передача не пропадает. Кому был пас? Там где-то Ванат был.

Но я уже вышел на такой уровень, что защитники сами забивают в свои ворота с моих передач (смеется)».

Сборная Украины выиграла у команды Мальты (3:1) и продолжает борьбу за выход на Евро-2024.