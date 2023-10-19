Чемпионат Европы19 октября 2023, 00:55 | Обновлено 19 октября 2023, 01:18
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СУДАКОВ: Я вышел на уровень, что защитники сами себе забивают с моих пасов
Хавбек сборной Украины рассказал, как был забит первый гол в ворота Мальты
19 октября 2023, 00:55 | Обновлено 19 октября 2023, 01:18
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Хавбек сборной Украины Георгий Судаков пошутил по поводу курьезного автогола защитника сборной Мальты:
«Я не бил по воротам, а отдавал передачу. Как говорится, хорошая передача не пропадает. Кому был пас? Там где-то Ванат был.
Но я уже вышел на такой уровень, что защитники сами забивают в свои ворота с моих передач (смеется)».
Сборная Украины выиграла у команды Мальты (3:1) и продолжает борьбу за выход на Евро-2024.
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