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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:29 | Обновлено 17 октября 2023, 22:52
1799
1

ВИДЕО. Курьезный автогол Мальты. Защитник поскользнулся в нужный момент

Украина сравняла счет на 38-й минуте матча квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 22:29 | Обновлено 17 октября 2023, 22:52
1799
1
ВИДЕО. Курьезный автогол Мальты. Защитник поскользнулся в нужный момент

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола

Украина сравняла счет на 38-й минуте матча. Курьезный автогол забил себе игрок сборной Мальты. После прострела Судакова защитник Райан Камензули поскользнулся в нужный момент (1:1)

ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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