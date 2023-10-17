Чемпионат Европы17 октября 2023, 22:29 | Обновлено 17 октября 2023, 22:52
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ВИДЕО. Курьезный автогол Мальты. Защитник поскользнулся в нужный момент
Украина сравняла счет на 38-й минуте матча квалификации Евро-2024
17 октября 2023, 22:29 | Обновлено 17 октября 2023, 22:52
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Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
❗️ ВИДЕО в Telegram: видео гола
Украина сравняла счет на 38-й минуте матча. Курьезный автогол забил себе игрок сборной Мальты. После прострела Судакова защитник Райан Камензули поскользнулся в нужный момент (1:1)
ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)
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