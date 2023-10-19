Новичок Полесья Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб

Новичок «Полесья» Мозес Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб, хотя договор был заключен еще весной:

«Я подписал контракт, когда выступал за сборную Гамбии на Кубке африканских наций U-20. После этого мы должны были еще сыграть на чемпионате мира U-20 в Аргентине. Я знал, что команда отбыла на учебно-тренировочные сборы в Австрию. По предварительному плану, я должен был присоединиться к команде там.

Для этого мне нужно оформить все необходимые документы и визу. Это должно было занять время, и, посоветовавшись с агентом, я решил присоединиться к национальной сборной U-20 в Аргентине. Оформление всех бумаг заняло время, но после чемпионата мира я прибыл сюда.

Когда я прибыл в Украину, у меня была возможность встретиться и пообщаться с президентом клуба. Он пригласил меня в свою резиденцию. Меня очень поразило, что первым в Украине меня захотел поздравить президент клуба.

Мне тоже очень понравился Киев, я встретил в нем прекрасных людей. Если говорить о более общих вещах, то здесь гораздо прохладнее, чем на моей родине. Но я уже начинаю привыкать к этому».