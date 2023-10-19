Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Полесья Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 00:35 | Обновлено 19 октября 2023, 00:52
34
0

Новичок Полесья Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб

Для защитника долго оформляли все необходимые документы

19 октября 2023, 00:35 | Обновлено 19 октября 2023, 00:52
34
0
Новичок Полесья Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Новичок «Полесья» Мозес Джарджу рассказал, почему только сейчас приехал в клуб, хотя договор был заключен еще весной:

«Я подписал контракт, когда выступал за сборную Гамбии на Кубке африканских наций U-20. После этого мы должны были еще сыграть на чемпионате мира U-20 в Аргентине. Я знал, что команда отбыла на учебно-тренировочные сборы в Австрию. По предварительному плану, я должен был присоединиться к команде там.

Для этого мне нужно оформить все необходимые документы и визу. Это должно было занять время, и, посоветовавшись с агентом, я решил присоединиться к национальной сборной U-20 в Аргентине. Оформление всех бумаг заняло время, но после чемпионата мира я прибыл сюда.

Когда я прибыл в Украину, у меня была возможность встретиться и пообщаться с президентом клуба. Он пригласил меня в свою резиденцию. Меня очень поразило, что первым в Украине меня захотел поздравить президент клуба.

Мне тоже очень понравился Киев, я встретил в нем прекрасных людей. Если говорить о более общих вещах, то здесь гораздо прохладнее, чем на моей родине. Но я уже начинаю привыкать к этому».

По теме:
Мозес ДЖАРДЖУ: «В матчах УПЛ – очень высокая скорость принятия решений»
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Мозес Джарджу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
Футбол | 18 октября 2023, 01:05 10
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты

ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
Футбол | 18 октября 2023, 07:30 8
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез
ВИДЕО. Жуткая травма. Неймара увезли с поля в слезах, ему надели ортез

Бразилия уступила Уругваю со счетом 0:2 в квалификации ЧМ-2026

Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Футбол | 18.10.2023, 10:32
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Тренер сборной Мальты: «Мы проиграли из-за Мудрика»
Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
Футбол | 18.10.2023, 23:17
Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
Футбол | 18.10.2023, 20:12
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
ВИДЕО. Запорожский стадион Торпедо разрушен ракетами рашистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны 9 из 12 участниц малого Итогового турнира 2023
Стали известны 9 из 12 участниц малого Итогового турнира 2023
17.10.2023, 05:10
Теннис
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик будет кошмаром для Фьюри»
18.10.2023, 08:48
Бокс
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
18.10.2023, 17:08 12
Футбол
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
Сын за отца не отвечает? Дикая история из семьи голкипера сборной Мальты
17.10.2023, 12:32 1
Футбол
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
17.10.2023, 23:41 15
Футбол
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
17.10.2023, 02:14 4
Футбол
«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
«Закон не нарушал». Экс-работник Кривбасса объяснил свой побег из Украины
17.10.2023, 14:36 30
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем