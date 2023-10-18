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  4. Мозес ДЖАРДЖУ: «Я прибыл и сразу стал частью Полесья»
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 21:24 |
207
0

Мозес ДЖАРДЖУ: «Я прибыл и сразу стал частью Полесья»

Первые впечатления центрального защитника после перехода в «Полесье»

18 октября 2023, 21:24 |
207
0
Мозес ДЖАРДЖУ: «Я прибыл и сразу стал частью Полесья»
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Центральный защитник житомирского «Полесья» Мозес Джарджу поделился первыми впечатлениями после перехода в украинский клуб.

– Меня зовут Мозес Джарджу. Я футболист из Гамбии. Раньше я играл за команду на родине, которая называется ФК «Фортуна». Я рад предложению от футбольного клуба «Полесье» и я рад быть здесь. Сразу после подписания контракта люди из Украины начали писать мне и поздравляли с переходом сюда. Люди хотели увидеть меня здесь, но, к сожалению, я не мог прибыть раньше. Когда я приехал, я увидел всю ту приязнь, которую продемонстрировали люди из Житомира. Так же радостно меня встретили в клубе и команде.

– Опиши свои футбольные качества, которые ты считаешь своими сильными сторонами в футбольном плане?

– Я играю на позиции центрального защитника, и это важная позиция. Центрбек должен хорошо коммуницировать, чтобы координировать оборону своей команды, брать на себя лидерство на последнем рубеже обороны, позиция позволяет подсказывать происходящим на поле партнерам и, конечно, я должен брать на себя ответственность, чтобы команда пропускала как можно меньше голов, или не пропускала их совсем. Я часть команды, и мы должны отдавать на поле все силы, чтобы выигрывать игры. Я не люблю проигрывать. Если моя команда проиграет, то я всегда думаю, что я не сделал достаточно.

– На кого из футболистов ты ориентируешься, имеешь ли ты свой пример для подражания?

– Есть целое созвездие игроков моей позиции. Я считаю достойным подражания Серхио Рамосу, который сейчас играет за Севилью. Кроме того, я наблюдаю за Данте, бразильским футболистом, который сейчас выступает за «Ниццу». В Гамбии меня вдохновлял Ибрагим Сона, закончивший профессиональную карьеру в прошлом году и выступавший за сборную.

– Ты присоединился к «Полесью» около трех недель назад. Как проходит процесс адаптации и как тебя здесь встретили?

– Когда я приехал, все встретили меня очень тепло. Такое впечатление, что я уже был частью семьи еще до того, как прибыл сюда. Все очень радостно поздравляли с прибытием и были очень открытыми и мне показалось, что я уже был частью клуба. Не было никаких проблемных моментов ни в команде, ни с тренерским штабом. Я прибыл и сразу стал частью «Полесья» и повторюсь - я счастлив быть здесь.

– Как тебе тренировочный процесс в «Полесье», есть ли отличия от того, как ты тренировался раньше?

– С точки зрения игрока, я могу отметить, что тренировки здесь очень интенсивные, профессиональные, проходят в очень высоком темпе. И это отличается от моделей тренировки у меня дома. Это очень высокий уровень. Мне нелегко, но очень интересно вливаться в тренировочный процесс — я вхожу в систему, продолжаю работу над собой и уже совсем скоро буду отвечать заданному уровню клуба.

– По-твоему, когда ты будешь готов физически дебютировать за «Полесье»?

– Мы уже проделали хорошую работу с тренерами по физической подготовке, продолжаем работать над некоторыми компонентами, но когда тренер скажет, что я ему нужен, я буду готов на 100%. Я приехал сюда играть в футбол, готов работать столько, сколько нужно и уверен, что смогу показать свой талант и сделать болельщиков счастливыми.

– Над чем ты сейчас работаешь на тренировках больше всего?

– Сейчас я улучшаю свои навыки игры связующим пасом в одно касание. Это то, как играет команда и то, как обычно играют центрбеки. Это важно с точки зрения командной скорости. Нужно быстро принимать решения, и сейчас я работаю именно над этим.

– С кем из футболистов ты общаешься больше всего и кто больше помогает в адаптации?

– Есть несколько игроков, с которыми я общаюсь теснее всего. Особенно это Филипп Будковский, нападающий. Он всегда проявляет внимание, общается со мной, переспрашивает все ли в порядке, нуждаюсь ли я в чем-то. И во многом он помогает поладить с остальными ребятами. Иногда он может и пошутить и дружески подколоть.

– За этот довольно недолгий период выделили трех футболистов и расскажи, чем именно они тебя поразили?

– Могу сразу заметить, что на меня произвел впечатление Бени Макуана. Он очень быстрый футболист и быстро двигается с мячом. Филипп Будковский – это машина по забиванию голов. Он забивает в ворота, с какой точки не получил мяч. Третий – это Сергей Чоботенко. Впечатляет его хладнокровие и техника.

– Ты уже видел несколько матчей «Полесья» вживую, как бы ты описал стиль игры «Полесье»?

– «Полесье» играет в сбалансированный, позиционный футбол, много контролирует мяч из-за коротких передач. В то же время мы можем быстро перестроиться и сыграть из-за скорости полузащитников и использовать эти возможности.

– Учитывая те игры, которые ты уже видел, подевались своими впечатлениями от украинского футбола, что особенного ты увидел в украинском чемпионате?

– В качестве ответа на этот вопрос, я могу поделиться своими впечатлениями от матча «Полесье» – «Динамо». До этого игру «Динамо» и других команд, как «Шахтер», я видел только по телевидению. А тут я уже смог увидеть игру вживую. Я могу отметить высокую интенсивность действий, очень высокую скорость принятия решений, изменение направлений, переключение из обороны в атаку. Все, чем сейчас поражает современный футбол, я уже увидел здесь. И это значит, что Украинская Премьер-Лига отвечает всем критериям современного футбола.

– Соглашение о сотрудничестве с «Полесьем» ты подписал в апреле. Почему выбрал эту команду для продолжения карьеры и какое представление ты имел о команде перед переездом сюда?

– Перед подписанием у меня была общая информация о клубе, больше информации мне помогли получить агенты. Они рассказали мне о проекте, который выстраивается здесь: как клуб планирует развивать игроков и выступать на самом высоком уровне, продемонстрировали условия для тренировок и проживания в тренировочном центре. Я видел фото и видео об этом. И я решил, что переход сюда будет отличным шагом в моей профессиональной карьере и я смогу добиться результата с этим клубом.

– Ты приехал в команду в сентябре. Можешь ли ты рассказать, с чем связана такая задержка?

– Я подписал контракт, когда выступал за сборную Гамбии на Кубке Африканских Наций. После этого мы должны были еще сыграть на Чемпионате мира в Аргентине. Я знал, что команда отбыла на учебно-тренировочное собрание в Австрию. По предварительному плану, я должен был присоединиться к команде там. Для этого мне нужно оформить все необходимые документы и визу. Это должно было занять время и, посоветовавшись с агентом, я решил присоединиться к национальной сборной в Аргентине. Оформление всех бумаг заняло время, но после чемпионата мира я прибыл сюда.

– Когда ты прибыл в Украину, были ли вещи, которые тебя удивили: тренировочный центр, команда, может быть, украинская кухня, а может быть, что-то другое?

– Когда я прибыл в Украину, у меня была возможность встретиться и пообщаться с президентом клуба. Он пригласил меня в свою резиденцию. Меня очень поразило, что первым в Украине меня захотел поздравить президент клуба. Мне тоже очень понравился Киев, я встретил в нем прекрасных людей. Если говорить о более общих вещах, то здесь гораздо прохладнее, чем на моей родине. Но я уже начинаю привыкать к этому.

– Какие эмоции ты испытывал в первую неделю в Украине?

– Когда я собирался в Украину, люди очень много говорили о войне, которая сейчас происходит. Страна действительно проходит через сложные времена. Когда я прибыл сюда, я увидел, что действительность немного другая. Хочу объяснить свое мнение: в стране действительно война и это большая беда, но люди не теряют оптимизма. Где это возможно, они стараются жить нормальной мирной жизнью. Я имею в виду, что то, что я видел в новостях немного отличается от того, что я увидел уже здесь. И это важно – не опускать руки. Мне стало спокойнее, когда я увидел дух украинцев.

– Как ты принимал решение о переезде сюда?

– Когда я получил предложение от Полесья, я много общался с родными и друзьями и все говорили: зачем, зачем ты туда едешь, там война. Но я стою на том, что футбол это одна из вещей, которая может объединять людей, футбол может способствовать скорейшему восстановлению мира. И мой приход сюда – это мое личное решение, решение, которое я принял самостоятельно и в котором меня поддержали мои родители. Они тоже переживали, что здесь война. Но мы поговорили, действительно здесь война, но команды играют и я могу внести свой вклад, чтобы люди отвлекались от новостей о войне. К тому же теперь многие люди на моей родине, в Гамбии смотрят игры «Полесье». И если раньше они видели только игры таких команд, как Динамо и Шахтер, то теперь они знают и Полесье. И я считаю это прекрасным. Поэтому я никак не сожалею о переезде сюда.

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Полесье Житомир Мозес Джарджу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Полесье
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