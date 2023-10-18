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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 23:23 | Обновлено 18 октября 2023, 23:33
46
0

Мозес ДЖАРДЖУ: «В матчах УПЛ – очень высокая скорость принятия решений»

Защитник «Полесья» рассказал, каким видит футбол в исполнении команды

18 октября 2023, 23:23 | Обновлено 18 октября 2023, 23:33
46
0
Мозес ДЖАРДЖУ: «В матчах УПЛ – очень высокая скорость принятия решений»
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Защитник «Полесья» Мозес Джарджу рассказал, каким видит футбол в исполнении житомирского клуба:

«Полесье» играет в сбалансированный, позиционный футбол, много контролирует мяч с помощью коротких передач. В то же время мы можем быстро перестроиться и сыграть через скорость полузащитников и использовать эти возможности.

Я могу поделиться своими впечатлениями от матча «Полесье» – «Динамо». До этого игру «Динамо» и других команд, как «Шахтер», я видел только по телевидению. А тут я уже смог увидеть игру вживую.

Я могу отметить высокую интенсивность действий, очень высокую скорость принятия решений, изменение направлений, переключение из обороны в атаку. Все, чем сейчас поражает современный футбол, я уже увидел здесь. И это значит, что Украинская Премьер-лига отвечает всем критериям современного футбола.

Перед подписанием у меня была общая информация о клубе, больше информации мне помогли получить агенты. Они рассказали мне о проекте, который выстраивается здесь: как клуб планирует развивать игроков и выступать на самом высоком уровне, продемонстрировали условия для тренировок и проживания в тренировочном центре.

Я видел фото и видео об этом. И я решил, что переход сюда будет отличным шагом в моей профессиональной карьере и я смогу добиться результата с этим клубом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Мозес Джарджу
Источник ФК Полесье
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