Украина. Премьер лига18 октября 2023, 23:17 | Обновлено 18 октября 2023, 23:20
221
0
Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
Игрок «Шахтера» и сборной Украины прокомментировал разговоры о смене им клуба
18 октября 2023, 23:17 | Обновлено 18 октября 2023, 23:20
221
0
В последнее время в СМИ появились сообщения об интересе итальянского гранда, «Ювентуса», к полузащитнику национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.
Как рассказал в комментарии Sport.ua Георгий Судаков, все это на уровне слухов. Никто с ним из «Ювентуса» не контактировал. Сейчас все мысли Судакова связаны с выступлением за «горняков», с которыми он связан долговременным контрактом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2023, 01:05 10
Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Мальты
Футбол | 18 октября 2023, 20:40 1
Форвард сборной Украины поделился впечатлениями от поединка с Мальтой
Футбол | 18.10.2023, 10:32
Футбол | 17.10.2023, 23:45
Футбол | 18.10.2023, 20:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 21:50 4
18.10.2023, 07:30 8
17.10.2023, 23:41 15
16.10.2023, 16:17 132
17.10.2023, 12:32 1
16.10.2023, 16:37 14
Бокс
17.10.2023, 06:30 75