Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»

В последнее время в СМИ появились сообщения об интересе итальянского гранда, «Ювентуса», к полузащитнику национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Как рассказал в комментарии Sport.ua Георгий Судаков, все это на уровне слухов. Никто с ним из «Ювентуса» не контактировал. Сейчас все мысли Судакова связаны с выступлением за «горняков», с которыми он связан долговременным контрактом.