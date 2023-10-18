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  4. Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 23:17 | Обновлено 18 октября 2023, 23:20
221
0

Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»

Игрок «Шахтера» и сборной Украины прокомментировал разговоры о смене им клуба

18 октября 2023, 23:17 | Обновлено 18 октября 2023, 23:20
221
0
Георгий СУДАКОВ: «Ювентус? Все это на уровне слухов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Григорий Судаков

В последнее время в СМИ появились сообщения об интересе итальянского гранда, «Ювентуса», к полузащитнику национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгию Судакову.

Как рассказал в комментарии Sport.ua Георгий Судаков, все это на уровне слухов. Никто с ним из «Ювентуса» не контактировал. Сейчас все мысли Судакова связаны с выступлением за «горняков», с которыми он связан долговременным контрактом.

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трансферы Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A инсайд
Источник Sport.ua
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