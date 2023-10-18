Чемпионат Европы18 октября 2023, 22:57 | Обновлено 18 октября 2023, 23:19
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2
МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»
Хавбек сборной Украины рассказал, как забил в ворота сборной Мальты
18 октября 2023, 22:57 | Обновлено 18 октября 2023, 23:19
353
2
Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, как забил гол в ворота сборной Мальты (3:1):
«Я просто закрыл глаза. Я знал, что если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол.
Посвящаю гол своей семье. Очень рад за них, потому что я рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.
Какой-то эксперт говорил, что у меня и в «Челси», и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет».
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