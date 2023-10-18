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  4. МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 22:57 | Обновлено 18 октября 2023, 23:19
353
2

МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»

Хавбек сборной Украины рассказал, как забил в ворота сборной Мальты

18 октября 2023, 22:57 | Обновлено 18 октября 2023, 23:19
353
2
МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»
MFA. Михаил Мудрик (справа)

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, как забил гол в ворота сборной Мальты (3:1):

«Я просто закрыл глаза. Я знал, что если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол.

Посвящаю гол своей семье. Очень рад за них, потому что я рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.

Какой-то эксперт говорил, что у меня и в «Челси», и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет».

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Мальта - Украина
Источник ВЗбирна
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Комментарии 2
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FunnyCat_____
главное чтоби такой же настрой и риторика были после Арсенала и сборной Италии!
а гол красивый положил 
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+2
barca_messi
Хлопче, просто грай. Забагато звертаєш уваги на всіляких експертів.
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