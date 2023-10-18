МУДРИК: «Если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол»

Хавбек сборной Украины Михаил Мудрик рассказал, как забил гол в ворота сборной Мальты (3:1):

«Я просто закрыл глаза. Я знал, что если я попаду туда, куда бью, где бы ни стоял вратарь, будет гол.

Посвящаю гол своей семье. Очень рад за них, потому что я рад, когда они радуются. Для меня это самое главное.

Какой-то эксперт говорил, что у меня и в «Челси», и в сборной не идет. Не знаю, наверное не идет».