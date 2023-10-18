Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Полузащитник «Шахтера» опроверг конфликт с экс-тренером команды
Недавно в СМИ появились сообщения, что одной из причин отставки уже бывшего рулевого донецкого «Шахтера» Патрика ван Леувена стали напряженные отношения с лидерами команды, в частности, Тарасом Степаненко.
Как рассказал Тарас Степаненко в комментарии Sport.ua, никаких конфликтов у него с нидерландским специалистом не было. Увольнение Патрика ван Леувена – решение исключительно клубного руководства, отметил футболист.
Напомним, 18 октября «Шахтер» провел первую тренировку под руководством Дарио Срны, который стал исполняющим обязанности главного тренера «горняков».
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