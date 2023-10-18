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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 23:00 | Обновлено 18 октября 2023, 23:44
1552
2

Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном

Полузащитник «Шахтера» опроверг конфликт с экс-тренером команды

18 октября 2023, 23:00 | Обновлено 18 октября 2023, 23:44
1552
2
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Недавно в СМИ появились сообщения, что одной из причин отставки уже бывшего рулевого донецкого «Шахтера» Патрика ван Леувена стали напряженные отношения с лидерами команды, в частности, Тарасом Степаненко.

Как рассказал Тарас Степаненко в комментарии Sport.ua, никаких конфликтов у него с нидерландским специалистом не было. Увольнение Патрика ван Леувена – решение исключительно клубного руководства, отметил футболист.

Напомним, 18 октября «Шахтер» провел первую тренировку под руководством Дарио Срны, который стал исполняющим обязанности главного тренера «горняков».

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ВИДЕО. Шахтер провел первую тренировку под руководством Дарио Срны
Шахтер Донецк инсайд Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
что и требовалось доказать.
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