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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 22:40 | Обновлено 18 октября 2023, 22:52
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0

Мозес ДЖАРДЖУ: «Мне все говорили: зачем ты туда едешь, там война»

Защитник «Полесья» рассказал, как принял решение приехать играть в Украину

18 октября 2023, 22:40 | Обновлено 18 октября 2023, 22:52
330
0
Мозес ДЖАРДЖУ: «Мне все говорили: зачем ты туда едешь, там война»
ФК Полесье. Мозес Джарджу

Защитник «Полесья» Мозес Джарджу рассказал, как принял решение приехать играть в Украину:

«Когда я собирался в Украину, люди очень много говорили о войне, которая сейчас происходит. Страна действительно проходит через сложные времена. Когда я прибыл сюда, я увидел, что действительность немного другая.

Хочу объяснить свое мнение: в стране действительно война и это большая беда, но люди не теряют оптимизма. Где это возможно, они стараются жить нормальной мирной жизнью. Я имею в виду, что то, что я видел в новостях немного отличается от того, что я увидел уже здесь. И это важно – не опускать руки. Мне стало спокойнее, когда я увидел дух украинцев.

Когда я получил предложение от «Полесья», я много общался с родными и друзьями и все говорили: зачем, зачем ты туда едешь, там война. Но я стою на том, что футбол это одна из вещей, которая может объединять людей, футбол может способствовать скорейшему восстановлению мира.

И мой приход сюда – это мое личное решение, решение, которое я принял самостоятельно и в котором меня поддержали мои родители. Они тоже переживали, что здесь война. Но мы поговорили, действительно здесь война, но команды играют и я могу внести свой вклад, чтобы люди отвлекались от новостей о войне.

К тому же теперь многие люди на моей родине, в Гамбии смотрят игры «Полесья». И если раньше они видели только игры таких команд, как «Динамо» и «Шахтер», то теперь они знают и «Полесье». И я считаю это прекрасным. Поэтому я никак не сожалею о переезде сюда».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Мозес Джарджу российско-украинская война
Источник ФК Полесье
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