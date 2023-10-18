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  4. Франческо АЧЕРБИ: «Должны обыграть Северную Македонию и Украину»
Чемпионат Европы
18 октября 2023, 22:46 | Обновлено 18 октября 2023, 23:05
454
1

Франческо АЧЕРБИ: «Должны обыграть Северную Македонию и Украину»

Итальянский игрок – о желаемом

18 октября 2023, 22:46 | Обновлено 18 октября 2023, 23:05
454
1
Франческо АЧЕРБИ: «Должны обыграть Северную Македонию и Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Центральный защитник сборной Италии, а также миланского «Интера», Франческо Ачерби поделился планами «скуадры адзурры» на заключительные матчи отбора на Евро-2024. 17 ноября итальянцы примут дома команду Северной Македонии, а 20-го числа сыграют на выезде со сборной Украины.

«После того как мы не участвовали в последних двух чемпионатах мира, мы должны двигаться дальше и поехать на чемпионат Европы. Невозможно не поехать, я даже не хочу об этом думать. Мы должны обыграть Северную Македонию и Украину», – заявил Ачерби.

В турнирной таблице группы С сейчас единолично лидирует команда Англии (16 очков после 6 матчей), которая уже вышла в финальную часть Евро-2024. Второй идет сборная Украины, имея 13 очков после 7 встреч. У Италии третья позиция при 10 пунктах после 6 игр. За ней располагается сборная Северной Македонии, у которой 7 очков после 6 матчей.

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Источник Sky Sport Italia
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OKs100
Не факт, что победят Македонию.
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