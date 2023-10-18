Игорь ЯВОРСКИЙ: «Украине с Мальтой помогло везение»

Известный в прошлом футболист, а также бывший наставник тернопольской «Нивы» и «Львова» Игорь Яворский поделился впечатлениями от матча сборной Украины с командой Мальты (3:1) в отборе на Евро-2024.

– Были два разных тайма. Украинцы провалили начало, не поймали ритм игры, действовали вальяжно, создавалось впечатление, что были убеждены: победа никуда не денется...

– На послематчевой пресс-конференции наставник гостей Сергей Ребров отмечал, что на его подопечных давил результат, что обязательно надо было брать три очка...

– Согласен, на Мальте украинцы не имели права терять очки, но надо было с первых минут продемонстрировать настрой на победу, а не тратить время на раскачку. Хорошо, что оппонент был не из назойливых...

– Как Ребров и анонсировал после поединка с Северной Македонией, вчера произошло несколько изменений в стартовом составе...

– Караваев сыграл надежно. Чувствовалось, что Ванат играет не на своей позиции и поэтому редко брал инициативу на себя. К сожалению, остался верен себе Сидорчук, все его пасы были назад, без обострений. Именно он тормозил развитие атак гостей. Есть вина Сергея и в пропущенном мяче, когда он и стопперы позволили игроку хозяев продраться по центру. Не выручил в этом эпизоде и Трубин.

А вот с заменами по ходу матча Ребров угадал: Сваток в надежности превосходил Матвиенко, часто допускавшего позиционные ошибки, а Конопля заметно оживил игру на правом фланге.

– Что помогло гостям добиться перелома?

– Прежде всего, везение. После автогола хозяева сразу сбавили обороты, видимо, уже не верили, что для них все хорошо закончится. В общем, во втором тайме украинцы значительно лучше атаковали, используя два фланга, быстрее комбинировали, и мальтийцам стало труднее перекрывать уязвимые зоны. Поэтому на победу наши наиграли.

– Что скажете о Довбике, который, наконец, прервал безголевую серию, реализовав пенальти, и Мудрика, который занес в свой актив дебютный гол за сборную?

– Артему не откажешь в усердии, он много работал на сборную. Но миссия нападающего – забивать мячи, а с этим у Довбика проблемы даже на фоне такого посредственного оппонента, как Мальта. В конце концов, откуда взяться голам, когда Артем практически не наносит ударов по воротам?

Что касается Мудрика, то, похоже, критика в его адрес, что он не отрабатывает при потере мяча, пошла на пользу. Михаил не жалел себя, часто вступал в единоборства на своей половине поля, был активным и у ворот мальтийцев. Как по мне, он лучший игрок матча.

– Если обойдется без сенсаций, то судьба прямой путевки на Евро-2024 определится в заключительном туре в битве Украины и Италии и наших будет устраивать только победа...

– С итальянцами в ноябре будет очень тяжело. Можно не сомневаться, что они будут действовать вторым номером, а последние поединки показали, что подопечным Сергея Реброва сложно находить лазейки в насыщенной обороне. Впрочем, еще есть время все взвесить и как следует подготовиться. В конце концов, недаром же говорят, что надежда умирает последней.