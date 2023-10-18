БРАЖКО – про обстрелы: «Стадион, на котором я провел свое детство»
Из-за прилета на поле «Торпедо» в Запорожье образовалась большая воронка
Хавбек «Динамо» Владимир Бражко отреагировал на обстрел рашистами стадиона «Торпедо» в его родном Запорожье.
Динамовец подписал видео последствий ракетной атаки террористов:
«Стадион, на котором я провел почти все свое детство. 500 метров от моего дома».
Город Запорожье несколько раз подвергся ракетному обстрелу рашистов. Объектом одного из нападений стал стадион «Торпедо» в Запорожье.
В результате прилета на футбольном поле образовалась большая воронка. Инфраструктурное помещение спорткомплекса разрушено вследствие ударной волны.
В 1990-х годах команда «Торпедо» Запорожье проводила на этом стадионе матчи первых чемпионатов Украины.
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