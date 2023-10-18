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Украина. Премьер лига
18 октября 2023, 22:09 | Обновлено 18 октября 2023, 22:20
879
1

БРАЖКО – про обстрелы: «Стадион, на котором я провел свое детство»

Из-за прилета на поле «Торпедо» в Запорожье образовалась большая воронка

18 октября 2023, 22:09 | Обновлено 18 октября 2023, 22:20
879
1
БРАЖКО – про обстрелы: «Стадион, на котором я провел свое детство»
Стадион Торпедо Запорожье

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко отреагировал на обстрел рашистами стадиона «Торпедо» в его родном Запорожье.

Динамовец подписал видео последствий ракетной атаки террористов:

«Стадион, на котором я провел почти все свое детство. 500 метров от моего дома».

Город Запорожье несколько раз подвергся ракетному обстрелу рашистов. Объектом одного из нападений стал стадион «Торпедо» в Запорожье.

В результате прилета на футбольном поле образовалась большая воронка. Инфраструктурное помещение спорткомплекса разрушено вследствие ударной волны.

В 1990-х годах команда «Торпедо» Запорожье проводила на этом стадионе матчи первых чемпионатов Украины.

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Запорожье Торпедо Запорожье российско-украинская война бомбардировки Владимир Бражко Динамо Киев
Источник Instagram
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pistol
У вас "ліве" фото у заголовку. То не стадіон "Торпедо" 
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