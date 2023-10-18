БРАЖКО – про обстрелы: «Стадион, на котором я провел свое детство»

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко отреагировал на обстрел рашистами стадиона «Торпедо» в его родном Запорожье.

Динамовец подписал видео последствий ракетной атаки террористов:

«Стадион, на котором я провел почти все свое детство. 500 метров от моего дома».

Город Запорожье несколько раз подвергся ракетному обстрелу рашистов. Объектом одного из нападений стал стадион «Торпедо» в Запорожье.

В результате прилета на футбольном поле образовалась большая воронка. Инфраструктурное помещение спорткомплекса разрушено вследствие ударной волны.

В 1990-х годах команда «Торпедо» Запорожье проводила на этом стадионе матчи первых чемпионатов Украины.