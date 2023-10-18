Виталий МИКОЛЕНКО: «Мальта – действительно очень хорошая команда»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями о том, почему победа над командой Мальты в квалификации Евро-2024 была такой тяжелой.

«Почему матч с Мальтой был тяжелым? Я не думаю, что это смена климата или что мы не восстановились. Мальтийцы играли позже, чем мы. У них было меньше времени. Как говорил главный тренер, сейчас в квалификации нет простых игр. Не думаю, что это потому, что мы играли вторую игру подряд. Это просто хороший соперник, так же разбирающий команду, против которой играет.

Наверное, мы проснулись после гола. Конечно, для меня как защитника это не очень хорошие новости, когда мы пропускаем. Защитники и вратари не любят пропускать. Очень рад, что мы совершили хорошую реакцию на этот гол и дважды забили в первом тайме. Во втором тайме мы добили третьим, и уже было гораздо легче.

У мальтийцев уже нет задач в этой квалификации, но они хотели показать, что у них хорошая команда. Они действительно очень хорошая команда и они это показали. Те, кто будут писать, что, дескать, у мальтийцев тяжело выиграли, пусть выйдут и сыграют и покажут, как надо. Это очень хорошая команда. Во втором тайме они прибавили, но мы забили третий гол, и концовка была легкой», – сказал Миколенко.

Напомним, что сборная Украины в гостях обыграла команду Мальты со счетом 3:1.