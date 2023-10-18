ФОТО. Как это было. Сборная Украины добилась волевой победы над Мальтой
Команды сыграли поединок 8-го тура квалификации Евро-2024
Во вторник, 17 октября, в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины (1:3).
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Команды сыграли поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
Пропустив гол в дебюте, сборная Украина забила два мяча в конце первого тайма. Сначала защитник хозяев поля курьезно поскользнулся и срезал мяч в свои ворота, а затем Артем Довбик реализовал пенальти.
На 85-й минуте Михаил Мудрик поставил точку в матче красивым обводящим ударом издалека (3:1).
Квалификация Евро-2024
Группа C. 8-й тур, 17 октября
21:45. Мальта – Украина – 1:3
Голы: Мбонг, 12 – Камензули, 38 (автогол), Довбик, 43 (пен), Мудрик, 85
Фотогалерея матча
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