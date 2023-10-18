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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 04:50 | Обновлено 18 октября 2023, 05:45
720
0

ФОТО. Как это было. Сборная Украины добилась волевой победы над Мальтой

Команды сыграли поединок 8-го тура квалификации Евро-2024

18 октября 2023, 04:50 | Обновлено 18 октября 2023, 05:45
720
0
ФОТО. Как это было. Сборная Украины добилась волевой победы над Мальтой
MFA

Во вторник, 17 октября, в 21:45 прошел матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины (1:3).

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Команды сыграли поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Пропустив гол в дебюте, сборная Украина забила два мяча в конце первого тайма. Сначала защитник хозяев поля курьезно поскользнулся и срезал мяч в свои ворота, а затем Артем Довбик реализовал пенальти.

На 85-й минуте Михаил Мудрик поставил точку в матче красивым обводящим ударом издалека (3:1).

Квалификация Евро-2024

Группа C. 8-й тур, 17 октября

21:45. Мальта – Украина – 1:3

Голы: Мбонг, 12 – Камензули, 38 (автогол), Довбик, 43 (пен), Мудрик, 85

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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