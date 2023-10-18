Германия18 октября 2023, 21:49 |
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Лучше Кейна. В Баварии определили лучшего игрока сентября
Вне конкуренции оказался Лерой Сане
18 октября 2023, 21:49 |
219
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Лучшим игроком «Баварии» по итогам сентября этого года признан вингер Лерой Сане.
В шести сентябрьских поединках он забил 4 гола. В том числе, на его счету гол в ворота «Ман Юнайтед» (4:3) в матче Лиги чемпионов.
В голосовании немец набрал 39% голосов. Он смог опередить Матиса Теля (23%) и Гарри Кейна (13%).
Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане.
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