Лучше Кейна. В Баварии определили лучшего игрока сентября

Лучшим игроком «Баварии» по итогам сентября этого года признан вингер Лерой Сане.

В шести сентябрьских поединках он забил 4 гола. В том числе, на его счету гол в ворота «Ман Юнайтед» (4:3) в матче Лиги чемпионов.

В голосовании немец набрал 39% голосов. Он смог опередить Матиса Теля (23%) и Гарри Кейна (13%).

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане.