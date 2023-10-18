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  4. Лучше Кейна. В Баварии определили лучшего игрока сентября
Германия
18 октября 2023, 21:49 |
219
0

Лучше Кейна. В Баварии определили лучшего игрока сентября

Вне конкуренции оказался Лерой Сане

18 октября 2023, 21:49 |
219
0
Лучше Кейна. В Баварии определили лучшего игрока сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Лучшим игроком «Баварии» по итогам сентября этого года признан вингер Лерой Сане.

В шести сентябрьских поединках он забил 4 гола. В том числе, на его счету гол в ворота «Ман Юнайтед» (4:3) в матче Лиги чемпионов.

В голосовании немец набрал 39% голосов. Он смог опередить Матиса Теля (23%) и Гарри Кейна (13%).

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует в ближайшее время продлить контракт с Лероем Сане.

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Лерой Сане Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Матис Тель
Источник ФК Бавария
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