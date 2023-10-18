Николо ФАДЖОЛИ: «Я играл на любом спортивном событии, включая футбол»

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал о своей лудомании во время расследования дела о ставках у нелегальніх букмекеров.

«Я начал делать ставки в Тиррении во время тренировочного лагеря сборной Италии U-21.

Я оказался в состоянии стресса, вызванного долгами. Худший период я прошел в марте-апреле 2023 года. Во время матча с «Сассуоло» я допустил техническую ошибку и был заменен. Слезы на скамье запасных – это следствие мыслей о моих долгах по ставкам.

Когда я играл за «Кремонезе», мама посоветовала мне поехать лечиться. Я ездил туда несколько раз. У меня была иллюзия, что я могу обойтись без этого. На самом деле я играл на любом спортивном событии, которое смотрел по телевизору, включая футбол. Первые ставки я делал на теннисные события, а потом уже на футбол, но я никогда не ставил на матчи «Кремонезе» и «Ювентуса».

Около 110 000 евро я задолжал одному нелегальному букмекеру, около 1,5 миллиона – другому, около 1,3 миллиона – третьему. 17 000 евро я был должен юридическому агентству в провинции Порденоне, около 31 000 евро – нелегальному банку в провинции Комо. Долг рос, а я получал угрозы физической расправы (например: «Я сломаю тебе ноги»). Я думал, что играю только для возврата долга. В октябре 2022 года Раду Дрегушин одолжил мне 40 000 евро. Я сказал ему, что мне нужно купить часы, а мои счета заблокировала мама», – рассказал Фаджоли.

Напомним, что Николо Фаджоли за ставки у нелегальных букмекеров был дисквалифицирован на семь месяцев.