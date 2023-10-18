Бензема может судиться с министром внутренних дел Франции

Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема отреагировал на слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который обвинил футболиста в связях с террористической организацией «Братья мусульмане».

Как известно, несколько дней назад Бензема публично выступил в поддержку Палестины в войне с Израилем. После этого Дарманен и выступил с обличительным утверждением.

Карим Бензема через своего адвоката Хьюга Вижье опроверг связь с организацией «Братья мусульмане» и пригрозил министру судом.

«Это ложь! Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Фактически он решил жить в Саудовской Аравии, которая объявила эту организацию террористической, чего Франция никогда не делала. Мы рассматриваем возможность подачи иска против этого министра, например, по закону о манипулировании информацией, столь дорогому нашему правительству...

И по закону о диффамации или даже публичном оскорблении, поскольку эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами», которая, как он утверждает, хорошо известна, явно представлена как пренебрежительная. Недопустимо, чтобы те, кто управляет страной, считали, что им позволено делать все, что угодно», – заявил Вижье.