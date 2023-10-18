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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 21:23 | Обновлено 18 октября 2023, 21:31
731
0

Встреча с фанатами во Львове. Сборная Украины через Жешув вернулась домой

Во Львове состоялась встреча болельщиков и журналистов с игроками

18 октября 2023, 21:23 | Обновлено 18 октября 2023, 21:31
731
0
Встреча с фанатами во Львове. Сборная Украины через Жешув вернулась домой
УАФ

Сегодня, 18 октября, после обеда самолет с футболистами национальной сборной Украины, проводившими 17 октября матч отбора на Евро-2024 на Мальте (3:1), приземлился в польском Жешуве.

В 19:30 во Львове в музейно-культурном комплексе пивной истории «Львіварня», спонсора сборной – бренда «Львівське», началась встреча болельщиков и журналистов с игроками.

Цель этого эксклюзивного мероприятия – почуствовать эмоции игроков после победных октябрьских матчей и оценить шансы на завоевание прямой путевки на Евро-2024.

На вопросы собравшихся ответили футболисты Георгий Бущан, Георгий Судаков, Александр Караваев и Тарас Степаненко.

Национальная сборная Украины занимает второе место в группе квалификации Евро-2024, набрав 13 очков.

ВИДЕО. Встреча игроков сборной Украины с фанатами во Львове

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Источник Sport.ua
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