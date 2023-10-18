ДОВБИК: «В решающем матче против Италии надо отдать все силы»

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился впечатлениями от поединка квалификации Евро-2024 против Мальты (3:1):

«Пенальти? Бил по вратарю, но он остался на месте до конца и где-то чуть-чуть меня сбил. Благо, удар получился сильным и голкипер не смог на него среагировать. Когда в ударе есть сила, он не может так быстро сложиться.

Начало первого тайма получилось не слишком хорошим, и причин этому несколько. И играли недавно, и готовились к такой сложной вязкой игре. Тренер нас настроил, что легко нам не будет точно и Мальта будет искать свои моменты в контратаках. Так и вышло. Хорошо, что мы сумели собраться и завоевать три очка.

Где-то и повезло, конечно. Но мы взяли инициативу в свои руки, создали пару хороших моментов, которые трансформировались в голы. Лично мне с защитниками Мальты было труднее сражаться, чем с защитниками Северной Македонии. Македонцы давали простор, а мальтийцы – нет. Они садились очень низко, и все время приходилось с ними бороться. Даже не знаю, сколько за этот матч у меня было единоборств. Вязкий футбол со многими провокациями со стороны мальтийцев.

В матче против Италии, который станет битвой за Евро-2024, надо отдать все силы. Каждый должен выложиться на все сто процентов. Только так можно победить такую сборную, как Италия».