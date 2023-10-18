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Чемпионат Европы
18 октября 2023, 21:07 | Обновлено 18 октября 2023, 21:13
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ЗИНЧЕНКО: «Фарт любит лучших. А теперь мы должны переключиться на клубы»

Футболист сборной Украины поделился впечатлениями от поединка с Мальтой

18 октября 2023, 21:07 | Обновлено 18 октября 2023, 21:13
300
0
ЗИНЧЕНКО: «Фарт любит лучших. А теперь мы должны переключиться на клубы»
УАФ. Александр Зинченко

Футболист сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от поединка квалификации Евро-2024 против Мальты (3:1):

«Первый тайм был достаточно сложен, хотя не скажу, что и во втором было очень легко. Могу сказать только одно: многие, может, думают, что Мальта – это слабый соперник, что мы должны были забить пять мячей. Но мальтийцы еще раз доказали, что они способны демонстрировать хорошую игру, способны хорошо защищаться. Мы пропустили сегодня первыми, но самое главное, что мы вернулись в игру достаточно быстро. Показали характер – это то, что есть у всех украинцев.

Фарт любит лучших! Судаков заслужил его. С первого дня, когда он попал в сборную, все увидели его потенциал. Этот парень может стать игроком топ-класса. Каждый день Георгий доказывает, что он уже становится одним из лидеров нашей команды. Главное, чтобы он не останавливался и делал правильные шаги, потому что сейчас у него такая переломная стадия много разговоров, много внимания к нему. Если он будет принимать правильные решения, у него все получится.

Самое важное для нас, что мы взяли три очка. Я очень рад за Мудрика, за сборную. Он забил очень важный мяч, немного успокоивший игру. Мы все помним опыт прошлого, когда в матче с Казахстаном пропускали на последних минутах и теряли очки. Сейчас мы все должны переключиться на клубы, и в субботу меня и Мудрика ждет очень важная игра в Англии.

Что касается матча с Италией, то не хочу забегать так далеко, но могу сказать, что это будет финал. Финал всей нашей жизни в этот момент. Мы все понимаем, в какое время живем. Нас не нужно мотивировать. Все отдают себе отчет, что каждая наша победа – это хорошие эмоции для всех украинцев. Я видел кадры, когда бойцы смотрели нашу игру. Мурашки по коже бежали. Это то, что нас мотивирует больше всего сегодня.

Хочется сказать от всей команды огромное спасибо за поддержку, которую оказали нам наши болельщики, у кого была возможность прийти на стадион. Мы ее чувствовали на протяжении всего матча – очень благодарны».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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