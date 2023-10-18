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ATP
18 октября 2023, 19:34 | Обновлено 18 октября 2023, 19:45
78
0

АТР официально перенесла турнир из Тель-Авива в Софию

Столица Болгарии примет турнир серии АТР 250

18 октября 2023, 19:34 | Обновлено 18 октября 2023, 19:45
78
0
АТР официально перенесла турнир из Тель-Авива в Софию
Getty Images/Global Images Ukraine

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально уведомила о том, что турнир категории ATP 250, который должен был состояться в Тель-Авиве с 5 по 11 ноября, перенесен.

Турнира примет столица Болгарии – София. Он состоится в те же сроки, призовой фонд составит 562 тыс долларов.

«Мы рады снова принять турнир ATP в историческом городе София. Само собой разумеется, что нам бы хотелось, чтобы обстоятельства были иными, и наши мысли остаются со всеми, кого затронул этот ужасный конфликт. Мы выражаем признательность ATP, правительству Болгарии, муниципалитету и нашей команде. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ATP, чтобы обеспечить успешное мероприятие для игроков и замечательных болельщиков Болгарии», – заявил президент Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова.

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ATP ATP София ATP Тель-Авив
Источник ATP Tour
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