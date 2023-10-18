АТР официально перенесла турнир из Тель-Авива в Софию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) официально уведомила о том, что турнир категории ATP 250, который должен был состояться в Тель-Авиве с 5 по 11 ноября, перенесен.

Турнира примет столица Болгарии – София. Он состоится в те же сроки, призовой фонд составит 562 тыс долларов.

«Мы рады снова принять турнир ATP в историческом городе София. Само собой разумеется, что нам бы хотелось, чтобы обстоятельства были иными, и наши мысли остаются со всеми, кого затронул этот ужасный конфликт. Мы выражаем признательность ATP, правительству Болгарии, муниципалитету и нашей команде. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с ATP, чтобы обеспечить успешное мероприятие для игроков и замечательных болельщиков Болгарии», – заявил президент Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова.