ФК Ньюкасл: «Тонали будет получать полную поддержку клуба»
Клуб выступил с заявлением по поводу дела Сандро Тонали
Клуб полузащитника сборной Италии Сандро Тонали «Ньюкасл» выступил с официальным заявлением по поводу расследования вокруг нелегальных ставок игрока:
«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что Сандро Тонали находится под следствием итальянской прокуратуры и Федерации футбола Италии в связи с незаконной букмекерской деятельностью.
Сандро участвует в расследовании и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами. Он и его семья по-прежнему будут получать полную поддержку клуба.
В связи с этим продолжающимся процессом, Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» в настоящее время не могут предоставить дальнейшие комментарии».
Вчера Тонали вернулся к тренировкам с «Ньюкаслом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Англия с победой над Италией решила задачу выхода в финальный раунд
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024