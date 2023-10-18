ФК Ньюкасл: «Тонали будет получать полную поддержку клуба»

Клуб полузащитника сборной Италии Сандро Тонали «Ньюкасл» выступил с официальным заявлением по поводу расследования вокруг нелегальных ставок игрока:

«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что Сандро Тонали находится под следствием итальянской прокуратуры и Федерации футбола Италии в связи с незаконной букмекерской деятельностью.

Сандро участвует в расследовании и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами. Он и его семья по-прежнему будут получать полную поддержку клуба.

В связи с этим продолжающимся процессом, Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» в настоящее время не могут предоставить дальнейшие комментарии».

Вчера Тонали вернулся к тренировкам с «Ньюкаслом».