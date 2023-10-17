Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тонали возобновил тренировки с Ньюкаслом
Англия
17 октября 2023, 17:26 |
167
0

Тонали возобновил тренировки с Ньюкаслом

Расследование по делу итальянского хавбека продолжается

17 октября 2023, 17:26 |
167
0
Тонали возобновил тренировки с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник сборной Италии сегодня возобновил тренировки с «Ньюкаслом» на тренировочной базе в Дарсли Парк. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Тонали досрочно покинул расположение сборной Италии из-за того, что стал фигурантом дела о незаконных ставках футболистов. Несмотря на то, что Тонали возобновил тренировки, следствие по его делу продолжается, и, вероятно, завершится дисквалификацией на полтора года.

Согласно правилам английской Футбольной ассоциации, 23-летний хавбек может продолжать выступления во время расследования.

По теме:
Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»
Украина – явный фаворит в матче квалификации Евро-2024 против Мальты
Агент ФАДЖОЛИ: «У него игровая зависимость»
Сандро Тонали Ньюкасл ставки
Источник talkSPORT
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Бокс | 17 октября 2023, 10:40 0
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров

Малик Скотт назвал сильные стороны обоих бойцов

Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 17 октября 2023, 10:10 12
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024

Тарас Степаненко пропустит важную игру

Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Футбол | 16.10.2023, 21:23
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Футбол | 17.10.2023, 12:27
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Футбол | 17.10.2023, 16:58
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
У Патрика ван Леувена был конфликт с игроками Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
15.10.2023, 16:40 2
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
16.10.2023, 00:35 1
Футбол
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
16.10.2023, 10:10
Бокс
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 12
Футбол
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
16.10.2023, 18:43 5
Футбол
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем