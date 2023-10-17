Тонали возобновил тренировки с Ньюкаслом

Полузащитник сборной Италии сегодня возобновил тренировки с «Ньюкаслом» на тренировочной базе в Дарсли Парк. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее Тонали досрочно покинул расположение сборной Италии из-за того, что стал фигурантом дела о незаконных ставках футболистов. Несмотря на то, что Тонали возобновил тренировки, следствие по его делу продолжается, и, вероятно, завершится дисквалификацией на полтора года.

Согласно правилам английской Футбольной ассоциации, 23-летний хавбек может продолжать выступления во время расследования.