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Италия
16 октября 2023, 15:25 |
367
2

Тонали могут дисквалифицировать как минимум на 18 месяцев из-за ставок

Дисквалификация Фаджоли может оказаться менее продолжительной

16 октября 2023, 15:25 |
367
2
Тонали могут дисквалифицировать как минимум на 18 месяцев из-за ставок
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали готов признать свою вину в деле о незаконных ставках. Но даже в таком случае он рискует получить дисквалификацию как минимум на 18 месяцев. Если же Тонали вину не признает, то ему светит отстранение как минимум на три года.

Что касается другого фигуранта дела, Николо Фаджоли, то хавбек «Ювентуса», скорее всего, будет отстранен на срок от 10 до 18 месяцев. Это связано с тем, что он сразу же начал сотрудничать со следствием и предоставил важную для расследования информацию.

Также на данный момент следствие проверяет информацию о том, делал ли Тонали ставки на матчи своих команд. Сам игрок утверждает, что не делал, но если его версия не подтвердится, то срок его дисквалификации заметно вырастет.

Ранее сообщалось о том, что Тонали будет лечиться от лудомании.

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Сандро Тонали Николо Фаджоли ставки дисквалификация азарт
Источник La Gazzetta dello Sport
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Gargantua
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Перець
Хоч якась сьогодні  гарна новина
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