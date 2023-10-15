Хавбек сборной Италии будет лечиться от лудомании

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали пройдет лечение от лудомании. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Напомним, ранее Тонали вместе с хавбеком «Астон Виллы» Николо Дзаньоло был исключен из состава сборной Италии из-за участия в нелегальных ставках. По информации СМИ, суммарно под подозрением находятся примерно 50 футболистов.

Игрок «Ньюкасла» признался своим близким, что страдает от зависимости от азартных игр и боится потерять все деньги из-за лудомании. В ближайшее время Тонали начнет посещать психотерапевта и пройдет курс лечения от лудомании.