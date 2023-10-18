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ATP
18 октября 2023, 17:25 |
60
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Второй четвертьфинал за 2 недели. Марченко обыграл Челикбилека в Гамбурге

Илья выиграл у представителя Турции в трех сетах

18 октября 2023, 17:25 |
60
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Второй четвертьфинал за 2 недели. Марченко обыграл Челикбилека в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 248) вышел в четвертьфинал челленджера в Гамбурге (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинец в трех сетах обыграл Алтуга Челикбилека (Турция, ATP 295) за 2 часа и 16 минут.

АТР челленджер Гамбург. Хард в помещении. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Алтуг Челикбилек (Турция) – 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Это была первая встреча теннисистов.

Для Марченко это будет второй четвертьфинал за 2 недели. Ранее украинец сыграл на этой стадии на челленджере в Братиславе.

В третьем раунде турнира в Гамбурге Илья сыграет против второго сеяного Адама Уолтона (Австралия, ATP 177).

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Алтуг Челикбилек Илья Марченко ATP Гамбург
Источник Sport.ua
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